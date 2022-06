Een jaar lang was het stil rondom Serena Williams. De veertigjarige Amerikaanse leek geruisloos uit de tenniswereld te verdwijnen, tot de 23-voudig Grand Slam-winnares twee weken geleden opeens bekendmaakte dat ze meedoet aan Wimbledon. "Ze zal zelf willen bepalen hoe ze haar carrière afsluit."

Paula Badosa hoeft niet lang na te denken als ze in de aanloop naar Wimbledon de vraag krijgt of ze hoopt op een duel met de nummer 1.204 van de wereld. "Natuurlijk wil ik niet tegen Serena spelen", zegt de mondiale nummer vier. "Ik hoop dat ik iemand anders tref, want niemand wil Serena tegenkomen op gras."

De rentree van Williams is al weken het gesprek in het (vrouwen)tennis. Een jaar geleden gaf de voormalig nummer één van de wereld huilend op in haar eerste partij op Wimbledon, nadat ze was uitgegleden op het gras. Ze scheurde haar hamstring af, speelde sindsdien geen officiële wedstrijden meer en zakte naar plek 1.204 op de WTA-ranglijst.

Een jaar lang leek Williams te zijn verdwenen van de tennisbaan. Tot ze eerder deze maand in een korte Instagram-post plots haar terugkeer aankondigde: "SW en SW19, we hebben een date. Zie je daar", schreef ze. SW19 is de postcode van Wimbledon.

"Ik was bijna in shock toen ik het nieuws over haar terugkeer hoorde", zegt oud-tennisster en televisiecommentator Marcella Mesker in gesprek met NU.nl. "Er was geen enkel teken van tennisleven van haar. Dat ze nu haar rentree maakt, is heel gedurfd."

Serena Williams barst in tranen uit op Wimbledon vanwege een hamstringblessure. Serena Williams barst in tranen uit op Wimbledon vanwege een hamstringblessure. Foto: Getty Images

Williams gaat voor Grand Slam-record van Court

Door de rentree van Williams hervat ze haar jacht op het record van meeste Grand Slam-titels bij de vrouwen. Dat staat nu met 24 eindzeges op naam van de Australische Margaret Court. Sinds 1998 was Williams 23 keer de beste bij een van de vier grootste toernooien in het tennis.

Haar laatste titel dateert van 2017, toen ze haar zus Venus Williams versloeg in de finale van de Australian Open. Datzelfde jaar beviel ze van haar dochter Alexis Olympia Ohanian. Na haar zwangerschapsverlof keerde de tennisicoon in 2018 terug op de baan. Sindsdien stond ze in vier Grand Slam-finales (twee keer op Wimbledon en twee keer op de US Open), maar die verloor ze allemaal.

"Misschien waren het de zenuwen en druk om dat record te evenaren, waardoor ze toen niet won", zegt oud-tennisster Kristie Boogert, die zelf ooit op plek 29 van de wereldranglijst stond. "Die paar tikken op de neus kunnen er wel voor gezorgd hebben dat ze nu wat relaxter is. Als het niet lukt, dan mag het."

Mesker hoopt dat Williams zich niet blind staart op het record. "Het is helemaal niet realistisch om te denken dat ze bij haar rentree even een Grand Slam gaat winnen. Maar als iemand het zou kunnen, dan is het Serena Williams."

Venus en Serena Williams na de finale van de Australian Open in 2017. Venus en Serena Williams na de finale van de Australian Open in 2017. Foto: Getty Images

'Williams is nog steeds van de buitencategorie'

Williams begint haar 21e Wimbledon-deelname dinsdag met een partij tegen de Française Harmony Tan, de nummer 113 van de wereld. In de derde ronde wacht voor de wildcardhoudster mogelijk al een duel met de als zesde geplaatste Tsjechische Karolína Plísková, de verliezend finalist van vorig jaar.

"Als ze vertrouwen heeft en ze komt in het ritme van het toernooi, dan is ze nog steeds van de buitencategorie", zegt Mesker over de kansen van Williams in Londen.

Boogert: "Haar service is natuurlijk fenomenaal, maar we weten helemaal niet in wat voor vorm ze verkeert. Serena is niet het type dat een flater wil slaan, dus ze zal er wel alles aan hebben gedaan om goed voorbereid te zijn."

Williams speelde vorige week bij het WTA-toernooi van Eastbourne al twee dubbelpartijen in voorbereiding op Wimbledon. De Amerikaanse benadrukte in de Engelse kustplaats dat ze haar tenniscarrière van dag tot dag bekijkt en niet weet hoe haar toekomst eruitziet.

"De manier waarop ze vorig jaar moest uitstappen op Wimbledon is niet de manier waarop ze afscheid van de sport wil nemen", zegt Boogert, die in de olympische dubbelfinale van 2000 verloor van Serena en Venus Williams. "Ze is iemand die vaak in de publiciteit staat en over wie altijd gepraat wordt. Ze zal zelf willen bepalen hoe ze haar carrière afsluit."