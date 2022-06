Serena Williams weet nog niet hoelang ze doorgaat met tennissen. De 23-voudig Grand Slam-winnares wilde dinsdag niet op haar toekomst ingaan, nadat ze in Eastbourne een succesvolle rentree had gemaakt.

De veertigjarige Williams keerde op het grastoernooi terug na een jaar blessureleed. Ze deed samen met Ons Jabeur mee aan het dubbelspel en veroverde de titel met haar Tunesische partner.

"Ik bekijk het letterlijk van dag tot dag. Ik heb na mijn hamstringblessure echt de tijd genomen. Of ik volgend jaar nog speel? Dat weet ik nu echt nog niet", zei Williams toen ze naderhand naar haar toekomst werd gevraagd.

"Ik houd van tennis, anders zou ik hier niet staan. Maar ik houd ook van de dingen die ik buiten de tennisbaan heb opgebouwd met Serena Ventures." Williams helpt met haar stichting kansarmen in de samenleving.

Wat kan Serena Williams straks op Wimbledon laten zien? Wat kan Serena Williams straks op Wimbledon laten zien? Foto: Reuters

Williams bereidt zich voor op Wimbledon

Williams doet volgende week met een wildcard mee aan Wimbledon. Ze kondigde haar deelname aan het Grand Slam-toernooi, dat ze zeven keer heeft gewonnen, vorige week via Instagram aan.

Tijdens de Wimbledon-editie van vorig jaar viel Williams uit met een blessure aan haar been. De Amerikaanse kwam sindsdien niet meer in actie en is inmiddels de nummer 1.204 van de wereld.

Wimbledon begint maandag. Vorig jaar waren Novak Djokovic en de inmiddels gestopte Ashleigh Barty de beste tennissers op het Londense gras.