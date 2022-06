Serena Williams heeft dinsdag haar rentree op de tennisbaan bekroond met een overwinning. De tennislegende speelde in Eastbourne in het dubbelspel haar eerste partij in ruim een jaar tijd en won met haar Tunesische partner Ons Jabeur.

De veertigjarige Williams moest met Jabeur diep gaan om Marie Bouzková uit Tsjechië en de Spaanse Sara Sorribes Tormo in de eerste ronde te verslaan. Via een matchtiebreak in de derde set kregen de twee hun tegenstanders op de knieën: 2-6, 6-3 en 13-11.

Williams viel vorig jaar in de eerste ronde op Wimbledon uit met een beenblessure en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Ze meldde zich noodgedwongen af voor onder meer de Olympische Spelen in Tokio en de US Open.

Vorige week kondigde Williams haar rentree op de tennisbaan en haar deelname aan Wimbledon aan. De Amerikaanse is dankzij een wildcard toegelaten tot het Grand Slam-toernooi, dat ze al zeven keer op haar naam schreef en dat komende maandag van start gaat. Door haar blessureleed is Williams gezakt naar de 1.204e plaats op de wereldranglijst.

Williams jaagt in Londen op het Grand Slam-record van Margaret Court, die 24 titels heeft en er één meer bezit dan de Amerikaanse. Williams kreeg na haar laatste Grand Slam-eindzege, de Australian Open in 2017, al vier kansen om het record van de Australische te evenaren. Al die vier finales verloor ze.

In Eastbourne komt Williams donderdag weer in actie. Dan neemt ze het met Jabeur voor een plek in de halve finales op tegen de Japanse Shuko Aoyama en Hao-Ching Chan uit Taiwan.