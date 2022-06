Tennissers op de ATP Tour mogen in het tweede deel van het seizoen tijdens hun partijen actief worden aangemoedigd door hun coach. De ATP staat dat bij wijze van test toe vanaf 11 juli, zodra Wimbledon is afgelopen.

Op dit moment is het niet toegestaan voor coaches om tijdens wedstrijden verbaal aanwijzingen te geven of aanmoedigingen te doen. Tennissers riskeren een strafpunt of een boete als dat wel gebeurt, op of langs de baan.

Tennisorganisatie ATP gaat daar in de tweede helft van het seizoen van afwijken. Coaches die op een speciaal daarvoor aangewezen plek langs de baan zitten, mogen iets roepen als hun speler ook aan die kant van de baan staat.

Verbale en non-verbale coaching is alleen toegestaan als het spel stil ligt en als het niet voor hinder voor de tegenstander zorgt. De coaching moet dan wel bestaan uit een paar woorden of korte zinnen. Een heel gesprek tussen coach en speler is niet toegestaan. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een strafpunt of zelfs een boete.

De test loopt door tijdens de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, en bij de ATP Finals. Na de seizoensafsluiting volgt een evaluatie.