Botic van de Zandschulp is dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de eerste ronde van het grastoernooi van Mallorca. De Nederlandse nummer 26 van de wereldranglijst verloor in drie sets van de Amerikaan Marcos Giron en gooide uit frustratie met zijn racket: 7-6 (6), 4-6 en 6-7 (2).

De 26-jarige Van de Zandschulp kon in de eerste set pas in de tiebreak het verschil maken tegen de twee jaar oudere Giron, die de 67e plaats op de wereldranglijst bezet. Dat ging niet van harte: de Veenendaler stond in de tiebreak met 0-3 achter, maar richtte zich op en won met 8-6.

Vervolgens ging het van kwaad tot erger bij Van de Zandschulp, die de hele wedstrijd grossierde in onnodige fouten. Hij werd in de tweede set vroeg gebroken door Giron. Aanvankelijk knokte de Nederlander zich terug tot 2-2, maar direct daarna werd hij opnieuw gebroken en dit keer kon hij de achterstand niet wegpoetsen.

In de derde set leek Van de Zandschulp alsnog het verschil op de wereldranglijst uit te buiten: binnen een kwartier kwam hij op een comfortabele 3-0-voorsprong. Die gaf hij tot zijn eigen frustratie uit handen. De kopman van het Nederlandse tennis smeet zijn racket tegen het gras en mopperde hoorbaar op zichzelf. De beslissende tiebreak verloor hij vervolgens kansloos met 2-7.

De vroege uitschakeling op Mallorca is een flinke domper voor Van de Zandschulp in de aanloop naar Wimbledon, dat maandag van start gaat. De Veenendaler is als tophonderdspeler direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van het Britse Grand Slam-toernooi. Vorig jaar haalde hij de tweede ronde op het heilige gras in Londen.

In de Engelse hoofdstad beleefde Van de Zandschulp afgelopen week nog zijn hoogtepunt. De nummer 26 van de wereldranglijst haalde de halve finales van het prestigieuze Queen's door onder anderen Grigor Dimitrov te verslaan. Bij de laatste vier bleek de mondiale nummer elf Matteo Berrettini zaterdag een maatje te groot.