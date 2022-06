Jesper de Jong moet langer wachten op zijn Grand Slam-debuut. De 22-jarige tennisser verloor maandag in de eerste kwalificatieronde van Wimbledon van de 34-jarige Oekraïner Illya Marchenko.

De Jong, de nummer 216 van de wereld, maakte meer punten dan Marchenko, maar boog toch in drie sets: 5-7, 6-0 en 4-6.

Marchenko bezet de 275e plek op de wereldranglijst, maar was in 2016 nog de mondiale nummer 49. De routinier bereikte dat jaar de vierde ronde op de US Open.

De Jong stond nog nooit in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Begin dit seizoen strandde de Nederlander bij de Australian Open in de derde en laatste ronde van de kwalificaties. Op Roland Garros was vorige maand de tweede kwalificatieronde zijn eindstation.

Later vandaag komen Jelle Sels en Gijs Brouwer nog in actie tijdens de eerste kwalificatieronde voor Wimbledon. Sels begint tegen Yannick Hanfmann uit Duitsland, Brouwer treft de Australiër Max Purcell. Tennissers moeten drie wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en wildcardhouder Tim van Rijthoven zijn bij de mannen al zeker van deelname aan het derde Grand Slam van het jaar. Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint volgende week maandag.