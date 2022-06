Jesper de Jong, Gijs Brouwer en Jelle Sels moeten langer wachten op hun Grand Slam-debuut. Het drietal verloor maandag in de eerste kwalificatieronde van Wimbledon.

De Jong ging onderuit tegen de 34-jarige Illya Marchenko (ATP-275), die in 2016 nog de mondiale nummer 49 was. De Nederlandse nummer 216 van de wereld maakte meer punten dan zijn Oekraïense opponent, maar boog toch in drie sets: 5-7, 6-0 en 4-6.

Brouwer, de nummer 208 van de wereld, was in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi niet opgewassen tegen Max Purcell, die 52 plekken hoger op de ATP-ranglijst staat. De Australiër won met 7-5 en 7-6 (7).

Voor Sels zat het toernooi op het Londense gras er na twee sets eveneens op. De nummer 241 van de wereld verloor van Yannick Hanfmann, die beide sets met 6-4 won. De Duitser stond in zijn carrière al zeven keer op het hoofdtoernooi van een Grand Slam en moet nog twee rondes overleven om daar een achtste keer aan toe te voegen.

De Jong, Brouwer en Sels stonden allen nog nooit in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Begin dit seizoen was De Jong nog dicht bij zijn debuut, maar hij strandde in de laatste kwalificatieronde voor de Australian Open. Brouwer en Sels namen in Londen voor de eerste keer deel aan de kwalificatie voor een Grand Slam.

Door de uitschakeling van het drietal zijn Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en wildcardhouder Tim van Rijthoven de enige Nederlandse mannen op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint volgende week maandag.