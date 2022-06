Daniil Medvedev heeft zondag ook de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle verloren. De nummer één van de wereld moest zijn meerdere erkennen in Hubert Hurkacz. Op Queen's prolongeerde Matteo Berrettini zijn titel.

De 26-jarige Medvedev ging in twee sets onderuit tegen de één jaar jongere Hurkacz: 1-6 en 4-6. De partij op het gras in Halle duurde iets meer dan een uur.

Hurkacz maakte het Medvedev vooral lastig met zijn sterke service. De Pool stond bij een stand van 5-0 in de openingsset pas voor het eerst een game af. Ook in de tweede set nam Hurkacz meteen een break voorsprong en die gaf hij in het vervolg niet meer uit handen.

Vorige week verloor Medvedev ook al de finale van het Libéma Open in Rosmalen. Toen was hij niet opgewassen tegen de stuntende Tim van Rijthoven.

Hurkacz boekte in Halle zijn eerste toernooizege van dit jaar. In totaal heeft hij nu vijf titels op zijn erelijst staan. Eerder won de nummer twaalf van de wereld onder meer het Masters-toernooi in Miami.

Hubert Hurkacz veroverde in Halle zijn eerste titel van het seizoen. Hubert Hurkacz veroverde in Halle zijn eerste titel van het seizoen. Foto: AP

Berrettini prolongeert titel op Queen's

Op Queen's ging Berrettini net als vorig jaar met de titel aan de haal. De Italiaan was in de finale op het Londense gras met 7-5 en 6-4 te sterk voor de Serviër Filip Krajinovic.

De 26-jarige Berrettini zorgde in de elfde game van de openingsset voor de beslissende break, nadat beide spelers al eenmaal hun servicegame hadden ingeleverd. In de tweede set had de nummer tien van de wereld voldoende aan één break.

In de halve eindstrijd zette Berrettini Botic van de Zandschulp nog de voet dwars. Hij boekte zijn tweede toernooizege op rij, nadat hij vorige week ook al grastoernooi in Stuttgart op zijn naam had geschreven. In Stuttgart maakte Berrettini zijn rentree na een handblessure, waardoor hij het volledige gravelseizoen miste.

De tennissers bereiden zich momenteel voor op Wimbledon, dat maandag 27 juni van start gaat. Berrettini haalde vorig jaar de finale van het Grand Slam-toernooi in Londen, waarin Novak Djokovic te sterk was.