Naomi Osaka heeft afgezegd voor Wimbledon. De viervoudig Grand Slam-winnares raakt niet op tijd hersteld van een achillespeesblessure.

Osaka bevestigt haar afwezigheid zaterdag in een verklaring op Twitter. "Het gaat nog steeds niet goed met mijn achillespees, tot de volgende keer."

Ook vorig jaar nam de Japanse niet deel aan Wimbledon. Dat was vlak nadat ze zich had teruggetrokken op Roland Garros naar aanleiding van ophef die ontstond over haar mediaboycot.



Osaka zorgde toen voor reuring door aan te kondigen dat ze niet zou verschijnen bij persconferenties, die volgens haar vaak een negatief effect hebben op de mentale gezondheid van de spelers.

In die verklaring gaf Osaka ook aan dat ze sinds haar gewonnen US Open-finale van 2018 met depressies kampte.

Geen punten te verdienen op Wimbledon

Op Roland Garros bleef Osaka onlangs steken in de eerste ronde door een nederlaag tegen Amanda Anisimova, waarna ze niet meer in actie kwam.

Eerder zei de Japanse al te twijfelen over een Wimbledon-optreden, omdat er in Londen geen rankingpunten zijn te verdienen. De ATP en WTA besloten hiertoe omdat Wimbledon geen spelers uit Rusland en Belarus toelaat wegens de Russische invasie van Oekraïne.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint op maandag 27 juni.