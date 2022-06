Botic van de Zandschulp is er zaterdagmiddag niet in geslaagd de finale van het ATP-toernooi van Queen's te bereiken. De 26-jarige Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Matteo Berrettini: 4-6 en 3-6.

Van de Zandschulp hoopte op het grastoernooi voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi te halen. Eerder dit jaar moest de Nederlander vanwege ademhalingsproblemen de strijd staken in de eindstrijd in München. De titel ging daardoor naar de beloftevolle Deen Holger Rune.

Met Berrettini trof Van de Zandschulp de verliezend Wimbledon-finalist van vorig jaar en de nummer tien van de wereld. Nadat de eerste vijf games werden gewonnen door de speler die serveerde, moest Van de Zandschulp een break toestaan. Pas bij zijn negende breakkans sloeg Berrettini toe.

De Italiaan snelde naar een 5-2-voorsprong, mede doordat de Nederlander te veel onnodige fouten maakte. Van de Zandschulp knokte zich daarna knap terug tot 5-4, maar verloor in de tiende game nogmaals zijn service en daarmee de set.

Van de Zandschulp niet blij met moment van onderbreking

Berrettini, die vorige week bij zijn rentree na een handblessure de titel pakte in Stuttgart, bleek ook in de tweede set een maatje te groot voor de Nederlander. Van de Zandschulp werkte eerst nog drie breakpoints weg, maar moest bij een stand van 2-3 alsnog zijn opslag inleveren.

Dat gebeurde opmerkelijk genoeg nadat het spel bij een regenpauze werd hervat bij een 30-40-stand, tot onbegrip van de Nederlander. Berrettini zag zijn zege daarna niet in gevaar komen. In de finale van zondag stuit de Italiaan op de winnaar van het duel tussen Marin Cilic en Filip Krajinovic.

Voor veel tennissers geldt Queen's als een generale repetitie voor Wimbledon, het Grand Slam-toernooi dat op maandag 27 juni van start gaat. Als nummer 29 van de wereld is Van de Zandschulp hiervoor automatisch geplaatst.