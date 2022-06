Botic van de Zandschulp heeft vrijdag zijn opmars op Queen's voortgezet. De kopman van het Nederlandse tennis versloeg de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in twee sets en is daardoor nog maar één zege verwijderd van de finale van het prestigieuze grastoernooi in Londen: 6-2 en 6-4.

De 26-jarige Van de Zandschulp had de gehele partij niet al te veel te vrezen van de drie jaar jongere Davidovich Fokina, die de Nederlander vorig jaar in de tweede ronde van Roland Garros nog de baas was.

De Veenendaler forceerde al in de vijfde game van de eerste set een break en nam niet veel later een dubbele break voorsprong tegen de Spanjaard, waarna hij de openingsset met 6-2 won. Van de Zandschulp was vooral ijzersterk in zijn eigen servicegames.

Ook in de tweede set kwam de Nederlander snel op voorsprong, maar dit keer wist Davidovich Fokina terug te komen tot 3-3. Van de Zandschulp kampte vervolgens met een kortstondige inzinking. Dankzij een fraaie backhand nam hij weer afstand van de mondiale nummer 44, waarna hij zijn eerste matchpoint verzilverde: 6-4.

Voor Van de Zandschulp is het alweer zijn derde zege op Queen's. Hij verraste woensdag met een overtuigende overwinning op Grigor Dimitrov, de nummer 22 van de wereldranglijst. Daarvoor had hij de Britse qualifier Paul Jubb in drie sets verslagen.

Botic van de Zandschulp was na ruim een uur klaar tegen Alejandro Davidovich Fokina. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp mogelijk tegen Berrettini

In de halve finales neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Tommy Paul en de als tweede geplaatste Italiaan Matteo Berrettini. Die wedstrijd wordt later op vrijdag gespeeld.

Van de Zandschulp haalde slechts één keer de finale van een ATP-toernooi. Dat deed hij vorige maand in München. De huidige nummer 29 van de wereld moest vanwege ademhalingsproblemen opgeven, waardoor het Deense toptalent Holger Rune het toernooi op zijn naam schreef.

Op Queen's bereidt Van de Zandschulp zich voor op Wimbledon, dat maandag 27 juni van start gaat. Vorig jaar reikte de Nederlander tot de tweede ronde, nadat hij als 'lucky loser' tot het hoofdtoernooi was toegelaten. Hij werd destijds uitgeschakeld door Berrettini.