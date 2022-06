Rafael Nadal verwacht toch deel te nemen aan Wimbledon. De 22-voudig Grand Slam-winnaar vertelde vrijdag dat hij goed herstelt van zijn voetblessure en geen reden ziet om een langere rustperiode in te lassen.

Na de winst op Roland Garros zei de 36-jarige Nadal begin deze maand dat hij met tal van pijnstillende injecties speelde om de pijn in zijn voet te verlichten. Dat wilde hij niet nog eens. Met hulp van de medici lijkt hij nu een goede behandeling te hebben gevonden.

"De medische behandeling aan mijn voet lost niet direct alles op, maar er is wel al een verbetering merkbaar", zei Nadal vrijdag. "Mijn gewrichtspijn is afgenomen en het is mijn plan om maandag naar Wimbledon af te reizen."

Nadal trainde vrijdag twee uur lang met zijn landgenoot Feliciano López, een specialist op natuurgras. Dat deed hij op de banen van de Mallorca Country Club, waar de ATP 250 Mallorca Championships komend weekend van start gaan.

Rafael Nadal trainde de afgelopen dagen op Mallorca. Rafael Nadal trainde de afgelopen dagen op Mallorca. Foto: AFP

Nadal kan in Londen verder op recordjacht

Gras is niet de beste ondergrond voor Nadal, die Roland Garros in juni voor de veertiende keer op zijn naam schreef. De Spanjaard won het toernooi in Londen twee keer (in 2008 en 2010) en stond in 2011 voor de laatste keer in de finale.

Ondanks de fysieke klachten beleeft Nadal een sterk seizoen. Naast zijn winst op Roland Garros was hij op de Australian Open de beste. Hij heeft daardoor nog de mogelijkheid om alle vier de majors in hetzelfde seizoen te winnen. De laatste tennisser die dat deed, was Rod Laver in 1969.

Wimbledon staat van 27 juni tot en met 10 juli op het programma. Bij het mannentoernooi is Novak Djokovic de titelverdediger. Russische en Belarussische tennissers zijn uitgesloten van het toernooi, waardoor de mondiale nummer één Daniil Medvedev ontbreekt.