Dominic Thiem heeft besloten Wimbledon over te slaan. De Oostenrijker, die in 2020 de US Open won en de derde plaats op de wereldranglijst bereikte, is nog steeds op zoek naar de juiste vorm sinds hij eerder dit jaar terugkeerde van een polsblessure.

De 28-jarige Thiem heeft sinds hij eind maart zijn rentree maakte zeven wedstrijden gespeeld, maar hij verloor ze allemaal. Zijn laatste nederlaag was in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Boliviaan Hugo Dellien (6-3, 6-2 en 6-4).

Thiem gaat nu weer een periode trainen en hoopt volgende maand terug te keren tijdens het graveltoernooi in het Zweedse Bastad. De Oostenrijker is afgezakt naar de 352e plaats op de wereldranglijst.

Op Wimbledon zijn daar geen punten voor te verdienen. Dat bepaalden de ATP en WTA in reactie op het besluit van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

Wimbledon begint op 27 juni en duurt tot 10 juli.