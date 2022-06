Botic van de Zandschulp heeft zich woensdag overtuigend geplaatst voor de kwartfinales op Queen's. De nummer 29 van de wereld was op het Londense gras in twee sets te sterk voor Grigor Dimitrov, die het toernooi in 2014 wist te winnen: 7-6 (5) en 6-3.

Aanvankelijk ging het moeizaam met Van de Zandschulp, die dinsdag in de openingsronde nog in drie sets won van de Brit Paul Jubb. Hij kwam bij 2-4 een break achter, maar sleepte toch nog een tiebreak uit het vuur.

Daarin verzilverde de Nederlander zijn tweede setpoint, waarna hij in de tweede set dankzij goed serveren razendsnel uitliep naar 4-1. Zijn Bulgaarse tegenstander (ATP-22) kwam niet meer in de buurt van een rebreak en moest na anderhalf uur spelen capituleren.

In de kwarfinales wacht Van de Zandschulp vrijdag een ontmoeting met Alejandro Davidovich Fokina. De twee stonden vorig jaar nog tegenover elkaar op Roland Garros. Toen won de Spaanse nummer 44 van de wereld in vijf sets.

Op Queen's bereidt Van de Zandschulp zich voor op Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat in Londen. Vorige week beleefde hij een slechte start van het grasseizoen door bij het ATP-toernooi van Rosmalen al in de eerste ronde te verliezen.

Van de Zandschulp spreekt van beste partij ooit op gras

Van de Zandschulp sprak na afloop van zijn beste wedstrijd ooit op gras. "Het is ook pas het tweede seizoen dat ik op deze ondergrond speel en ik moet zeggen dat ik er een beetje aan gewend begin te raken."

De 26-jarige Veenendaler kreeg in de tweede set slechts twee punten tegen op eigen opslag. "Ik serveerde geweldig vandaag en speelde heel agressief in zijn opslaggames. Ik merk dat ik vol vertrouwen sta te spelen."

Door de interviewer werd Van de Zandschulp erop gewezen dat hij in de voetsporen zou kunnen treden van Tom Okker, die in 1968 als laatste Nederlander de finale haalde op Queen's. "Dat wist ik niet, ik had eerder aan Richard Krajicek gedacht. Maar het is een eer om met hem vergeleken te worden."