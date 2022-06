Tennissers uit Rusland en Belarus zijn dit jaar welkom op de US Open. Het Amerikaanse Grand Slam-toernooi neemt daarmee een ander besluit dat Wimbledon, dat Russische en Belarussische spelers besloot te weren.

Voorwaarde voor deelname is wel dat ze spelen onder neutrale vlag, staat in een statement dat dinsdag naar buiten werd gebracht. De US Open vindt plaats van 29 augustus tot en met 11 september.

"We begrijpen dat elke organisatie moet omgaan met deze unieke situatie en op basis daarvan een beslissing neemt", schrijft de Amerikaanse tennisbond USTA. "Onze afweging is om spelers, ongeacht hun nationaliteit, in staat te stellen om mee te doen aan de US Open."

De USTA benadrukt wel de "niet-uitgelokte en onrechtvaardige invasie van Oekraïne door Rusland" te blijven veroordelen. Ook komt er financiële steun aan een reeks van initiatieven voor humanitaire hulp aan het door oorlog getroffen land.

Medvedev kan titel in New York verdedigen

De beslissing betekent dat Daniil Medvedev zijn titel in New York kan verdedigen. De Russische nummer één van de wereld pakte vorig jaar op de US Open zijn vooralsnog enige Grand Slam-titel door in de finale Novak Djokovic te verslaan.

Wimbledon blijft het enige Grand Slam-toernooi dat tennissers uit Rusland en Belarus niet toelaat, vanwege de oorlog in Oekraïne. Gevolg is wel dat er op het Londense gras dit jaar geen punten zijn te verdienen voor de wereldranglijst.

De US Open volgt het voorbeeld van onder meer Roland Garros, waar spelers uit Rusland en Belarus ook onder neutrale vlag mochten deelnemen. Ook op vrijwel alle andere tennistoernooien is dat momenteel de gang van zaken.