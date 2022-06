Botic van de Zandschulp heeft dinsdag met de nodige moeite gewonnen in de openingsronde op Queen's. In de laatste test voor Wimbledon moest de Nederlander één set afstaan aan de Brit Paul Jubb en haalde hij uit naar zijn coach Peter Lucassen. Tallon Griekspoor bereikte wel op overtuigende wijze de volgende ronde van het grastoernooi in Halle.

De 26-jarige Van de Zandschulp had op het gras van Queen's in Londen bijzonder veel moeite met de vier jaar jongere Jubb, de nummer 227 van de wereldranglijst. De kopman van het Nederlandse tennis werd twee keer gebroken in de openingsset, maar poetste de achterstand steeds weg en trok de set naar zich toe: 7-6 (5).

Ook in de tweede set kreeg de mondiale nummer 29 geen grip op Jubb, die voor eigen publiek knap standhield en geen break hoefde te incasseren: 6-4. Pas in de derde set buitte Van de Zandschulp het klassenverschil uit en won hij met 6-1.

In die overtuigende derde set namen de frustraties echter zichtbaar toe bij Van de Zandschulp. In de tweede game riep hij: "Ik heb helemaal geen zin meer om te tennissen" en "Laat me nou eens met rust". De laatste opmerking was aan zijn coach Lucassen gericht.

In de achtste finales neemt Van de Zandschulp het op tegen Grigor Dimitrov, die in 2019 de halve finales van de US Open haalde en twee jaar daarvoor de ATP Finals op zijn naam schreef. De Bulgaar staat 22e op de wereldranglijst.

Voor Van de Zandschulp is de overwinning op Queen's een opsteker nadat hij een domper moest verwerken op het grastoernooi van Rosmalen. De Veenendaler werd voor eigen publiek in de eerste ronde uitgeschakeld op het toernooi dat door sensatie Tim van Rijthoven werd gewonnen.

Op Queen's bereidt Van de Zandschulp zich voor op Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat in Londen. Als tophonderdspeler is de Nederlander verzekerd van een plaats in het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp haalde vorig jaar de tweede ronde.

Tallon Griekspoor haalde zonder al te veel moeite de volgende ronde in Halle.

Griekspoor overtuigend door

Eerder op de dag bereikte Griekspoor op overtuigende wijze de tweede ronde van het grastoernooi in Halle. De Nederlander rekende in twee sets af met de Slowaak Alex Molcan: 7-6 (10) en 6-3.

In de eerste set zat er weinig verschil tussen de 25-jarige Griekspoor en de één jaar jongere Alex Molcan, de nummers 61 en 45 van de wereld. Beide spelers haalden hun eigen servicegames binnen, waardoor een tiebreak onvermijdelijk was. Daarin werkte Griekspoor vijf setpoints weg en trok hij de set naar zich toe.

In het tweede bedrijf wist Griekspoor al vroeg in de set een break te plaatsen, waardoor hij kon uitlopen tot 3-0. Die comfortabele voorsprong kwam geen moment meer in gevaar. Bij een stand van 6-3 maakte hij het op zijn eerste matchpoint af.

Het toernooi in Halle is voor Griekspoor, die vorige week in Rosmalen pas zijn eerste graswedstrijd won op ATP-niveau, het eerste optreden sinds door Félix Auger-Aliassime werd uitgeschakeld op de Libéma Open. In de aanloop naar het toernooi in Halle moest hij twee kwalificatieronden overleven.

In de tweede ronde treft Griekspoor de winnaar van de partij tussen de Hongaar Márton Fucsovics en de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Daarna wacht voor de Nederlander mogelijk een krachtmeting met Daniil Medvedev, de nummer één van de wereld.