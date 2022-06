De organisatie van Wimbledon heeft Tim van Rijthoven dinsdag een wildcard gegeven, zo bevestigt hij aan het AD. Het betekent dat de verrassende winnaar van het ATP-toernooi van Rosmalen voor het eerst in zijn loopbaan meedoet aan een Grand Slam-toernooi.

"Ik ga voor het eerst in mijn carrière in het hoofdtoernooi van een Grand Slam spelen. Het is echt fantastisch. Ongelooflijk, eigenlijk. Niet te beschrijven", zegt de 25-jarige Van Rijthoven tegen het AD.

De Nederlander maakte vorige week grote indruk in Rosmalen. Hij versloeg als nummer 205 van de wereld achtereenvolgens de nummers drie, twee en één van de plaatsingslijst (Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev).

Na zijn stunt tegen Medvedev in de finale wist Van Rijthoven al dat hij vanwege zijn toernooiwinst kans maakte op een wildcard voor Wimbledon. Zijn deelname aan het derde Grand Slam-toernooi van het jaar is nu dus definitief.

Van Rijthoven hoopt ook voor een voorbereidingstoernooi een wildcard te krijgen nu hij de kwalificaties voor Wimbledon kan overslaan. Hij mikt op deelname in Eastbourne of Mallorca.

'Het zou prachtig zijn om tegen Djokovic te loten'

De Wimbledon-organisatie maakte eerder dit jaar bekend dat er geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn, omdat Russen en Belarussen vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom zijn op het toernooi. Van Rijthoven kan dus vrijuit spelen en hoopt een topspeler te treffen.

"Ik droomde er als klein kind van om daar te staan en nu sta ik er. Daarom zou het prachtig zijn om tegen Novak Djokovic te loten in de eerste ronde", zegt hij. "Zeker nu er geen punten te verdienen zijn, lijkt me dat heel vet."

De toernooiwinst van Van Rijthoven, die er 99 plekken mee won op de wereldranglijst, is heel bijzonder. Hij is de elfde Nederlander met een ATP-titel en de eerste sinds Robin Haase in 2012.

Wimbledon begint op 27 juni. Van Rijthoven deed eerder dit jaar zijn eerste pogingen om mee te doen aan een Grand Slam, maar op zowel de Australian Open als Roland Garros kwam hij niet door de kwalificaties.