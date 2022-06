Daniil Medvedev mag zich ondanks zijn verloren finale op het ATP-toernooi van Rosmalen weer nummer één van de wereld noemen. De Rus lost Novak Djokovic af, die nu derde staat. Sensatie Tim van Rijthoven wint, zoals zondag al duidelijk werd, 99 plekken en is nu de mondiale nummer 106.

De 26-jarige Medvedev stond in het voorjaar ook al even op één, maar raakte die plek toen vrij snel weer kwijt aan Djokovic. Djokovic kwam in de afgelopen twee weken niet meer in actie nadat hij in de kwartfinales van Roland Garros van Rafael Nadal verloor.

Op de nieuwe wereldranglijst is de Serviër nu ook gepasseerd door Alexander Zverev, die in de halve finales van Roland Garros moest opgeven met een enkelblessure en sindsdien aan de kant staat.

Voor Van Rijthoven, die een droomweek in Rosmalen zondag bekroonde door Medvedev in de finale te verslaan, gloort nu de mondiale top honderd. Botic van de Zandschulp blijft 29e en daarmee Nederlands beste tennisser, terwijl Tallon Griekspoor vijf plaatsen zakte: van 56 naar 61.

Bij de vrouwen gaf Arantxa Rus negen plaatsen prijs. Ze is nu de nummer 86 van de wereld. In de top veranderde er verder vrijwel niets, al zakte verliezend Rosmalen-finalist Aryna Sabalenka van de vijfde naar de zesde plek. Roland Garros-winnares Iga Swiatek is nog altijd de mondiale nummer één.

Huidige ATP-ranglijst 1. Daniil Medvedev - 7.950 punten

2. Alexander Zverev - 7.075

3. Novak Djokovic - 6.770

4. Rafael Nadal - 6.525

5. Casper Ruud - 5.050

6. Stéfanos Tsitsipás - 4.945

7. Carlos Alcaraz - 4.893

8. Andrey Rublev - 4.125

9. Félix Auger-Aliassime - 3.895

10. Matteo Berrettini - 3.570

29. Botic van de Zandschulp - 1.364

61. Tallon Griekspoor - 914

106. Tim van Rijthoven - 546

Huidige WTA-ranglijst 1. Iga Swiatek - 8.631 punten

2. Anett Kontaveit - 4.511

3. Paula Badosa - 4.245

4. Ons Jabeur - 4.150

5. Aryna Sabalenka - 4.145

6. Maria Sakkari - 4.075

7. Karolína Plísková - 3.678

8. Jessica Pegula - 3.255

9. Danielle Collins - 3.255

10. Garbiñe Muguruza - 3.060

86. Arantxa Rus - 782