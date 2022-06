De emoties van Tim van Rijthoven gingen zondag alle kanten op. De onervaren tennisser, als kind jaarlijks toeschouwer op het Autotron, schreef tot ieders verbazing het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam.

"Het is nog steeds onbeschrijflijk en de emoties gaan mijn hele lichaam door", zei de 25-jarige Van Rijthoven na zijn verrassende zege op favoriet Daniil Medvedev in de eindstrijd. "Ik was de mega-underdog en kon vrijuit spelen. Ik had geen druk aan mijn kant, want hij moest de wedstrijd winnen."

De nummer 205 van de wereld versloeg in de finale de Russische mondiale nummer twee met 6-4 en 6-1. Toen Van Rijthoven in de tweede set met 4-0 voor kwam, had hij het gevoel dat de titel zo goed als binnen was.

"Als je op gras twee breaks voor staat, dan heb je de wedstrijd bijna binnen. Toen ik serveerde voor de wedstrijd, dacht ik: als ik dit nog verlies, is het de inzinking van de eeuw. Ik probeerde in een soort van trans te blijven."

Die inzinking kwam er niet en al na ruim een uur had Van Rijthoven de titel binnen. Hij kuste vervolgens het gras en kreeg van het publiek een staande ovatie. "Ik pakte even een momentje voor mezelf en toen ging er natuurlijk van alles door me heen. Ik vroeg mezelf af: wat is er zojuist gebeurd?"

Van Rijthoven stijgt bijna honderd plekken

Van Rijthoven stijgt door zijn titel bijna honderd plekken en is vanaf maandag de nummer 106 van de wereld. "Mijn service liep ongelooflijk goed deze week, net als de bal erna. Als de bal kort kwam, dan pakte ik hem meteen aan en ook aan het net was ik sterk. Daar heb ik heel weinig fouten gemaakt."

"Ik hoop hierop voort te kunnen borduren, maar niets is gegarandeerd. Het blijft toch topsport en de ene dag voel je je beter dan de andere keer."

Medvedev baarde na afloop opzien door te beweren dat Van Rijthoven richting de top tien zou gaan als hij zo blijft spelen. "Dat is hartstikke mooi om te horen, maar iemand die het spelletje een beetje snapt, weet hoe lastig dat is", zei de Nederlander. "Ik vind dat best wel een grote uitspraak."