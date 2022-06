Tim van Rijthoven is dankzij zijn sensationele toernooiwinst in Rosmalen de elfde Nederlander ooit met een ATP-titel. De nummer 205 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor Daniil Medvedev.

Tom Okker is de Nederlander met veruit de meeste gewonnen ATP-toernooien: 26. Verder waren ook Richard Krajicek, Sjeng Schalken, Jacco Eltingh, Jan Siemerink, Robin Haase, Martin Verkerk, Paul Haarhuis, Peter Wessels en Mark Koevermans minstens één keer de beste op een toernooi van het hoogste niveau.

Met zijn winst in Rosmalen is de 25-jarige Van Rijthoven de eerste Nederlander in tien jaar die een ATP-toernooi op zijn naam schrijft. De laatste was Robin Haase, die in 2012 de beste was in het Oostenrijkse Kitzbühel.

De laatste keer dat een Nederlandse tennisser op het grastoernooi van Rosmalen met de titel aan de haal ging, was in 2003. Destijds was Schalken voor het tweede jaar op rij in de finale te sterk voor de Fransman Arnaud Clément.

Van Rijthoven, die de laagst geplaatste speler is die dit jaar een ATP-toernooi wint, is de tweede Nederlander in korte tijd die de finale haalde van een hoog aangeschreven toernooi. Eerder dit jaar moest Botic van de Zandschulp opgeven tijdens de eindstrijd in München.

In Rosmalen beleefde Van Rijthoven een droomweek. Hij bereikte de finale door onder anderen topspelers Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime te verslaan. De bekroning volgde tegen Medvedev.