Tim van Rijthoven spreekt zondag na zijn sensationele zege op de Libéma Open van een "droom die uitkomt". In de finale rekende de Nederlander af met Daniil Medvedev, de mondiale nummer twee.

"Ik wil de organisatie bedanken voor de wildcard, anders zou ik deze week waarschijnlijk zijn uitgekomen op een challenger in Engeland", zo vertelde Van Rijthoven tijdens zijn speech. "Wat een droom, deze week."

De 25-jarige Nederlander bedankte daarnaast de leden van zijn begeleidingsstaf. "Ze bleven deze week nederig en maakten het allemaal niet groter dan dat het is. Zo'n persoon ben ikzelf ook."

Van Rijthoven gunde Medvedev slechts vijf games: 6-4 en 6-1. "Ik heb je op de televisie vaak zien spelen en het was een eer om de baan met jou te delen. Hopelijk zie ik je in de toekomst nog vaker", zo sloot de Nederlander zijn toespraak af.

Medvedev keert waarschijnlijk terug

Medvedev, die maandag Novak Djokovic aflost als wereldranglijstaanvoerder, greep naast zijn eerste titel van 2022. "Vandaag was een pijnlijke nederlaag. Ik kwam voor de titel, maar hopelijk weet ik die de volgende keer te pakken. Ik heb hier in Rosmalen mijn eerste overwinning op de tour geboekt en ik voel me hier altijd thuis. Ik kom waarschijnlijk terug om een nieuwe poging te wagen."

De 26-jarige Medvedev deed in Rosmalen onder neutrale vlag mee. Hij is later deze maand niet welkom op Wimbledon, omdat het grastoernooi spelers uit Rusland en Belarus weert vanwege de oorlog in Oekraïne.