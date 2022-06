Tennisser Tim van Rijthoven heeft zondag voor een sensatie gezorgd door de Libéma Open op zijn naam te schrijven. In de finale van het ATP-toernooi was de 25-jarige Nederlander te sterk voor Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld: 6-4 en 6-1.

Van Rijthoven, zelf de mondiale nummer 205, is de eerste Nederlander die een ATP-toernooi wint sinds Robin Haase in 2012 de sterkste was in Kitzbühel. Eerder dit jaar bereikte Botic van de Zandschulp de eindstrijd in München, maar de Nederlander moest daarin al vroeg opgeven tegen Holger Rune.

Van Rijthoven slaagde er in de finale van het grastoernooi in om een droomweek te bekronen met de eindzege. De Nederlander dankte zijn deelname aan een wildcard en versloeg achtereenvolgens Matthew Ebden, Taylor Fritz, Hugo Gaston en Félix Auger-Aliassime, alvorens hij het mocht opnemen tegen Medvedev. Met name de zeges op Fritz (de mondiale nummer veertien) en Auger-Aliassime (de nummer negen van de wereld) spraken tot de verbeelding.

Met Medvedev kreeg Van Rijthoven te maken met de nummer twee van de ATP-ranglijst, maar in de eerste set was niet te zien dat de Rus op de wereldranglijst liefst 203 plaatsen hoger dan de Nederlander staat. Medvedev werd tijdens zijn eerste servicegame direct gebroken en had het lastig met het gevarieerde spel van Van Rijthoven, die zijn voorsprong desondanks verspeelde.

Later in de set ging de Nederlander nogmaals door de service van de Rus heen en deze keer kon Medvedev de schade niet repareren.

195 Bekijk hier hoe Van Rijthoven wint in Rosmalen

Van Rijthoven domineert in tweede set

In de tweede set stond er geen maat op Van Rijthoven, die formidabel speelde en ook profiteerde van het slordige spel van zijn opponent. Medvedev liep door een vroege servicebreak direct achter de feiten aan en binnen een mum van tijd stond het 4-0 voor de Nederlander. Medvedev won bij een stand van 5-0 nog een game, maar daarna maakte Van Rijthoven het karwei af.

De laatste Nederlandse winnaar in Rosmalen was Sjeng Schalken in 2003. Van Rijthoven is de elfde Nederlander die een ATP-titel op zijn naam schrijft. Tom Okker heeft de meeste titels (26), gevolgd door Richard Krajicek (17) en Schalken (9).