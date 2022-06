Aryna Sabalenka heeft haar status als topfavoriet zondag niet waargemaakt in de finale van de Libéma Open. De nummer zes van de wereld moest de titel op het gras van Rosmalen aan Ekaterina Alexandrova laten.

De 24-jarige Sabalenka gaf in de openingsset een break voorsprong uit handen en had in de tweede set geen antwoord meer op het spel van de mondiale nummer dertig. Na ruim een uur en een kwartier was het 7-5 en 6-0.

Sabalenka hoopte in Rosmalen voor de elfde keer een WTA-toernooi te winnen. Haar laatste titel dateert van mei vorig jaar, toen ze de beste was op het hoog aangeschreven graveltoernooi van Madrid.

Voor de 27-jarige Alexandrova is het de tweede keer dat ze een toernooi op het hoogste niveau op haar naam schrijft. Ze ging in januari 2020 met de titel aan de haal in het Chinese Shenzhen.

Met haar eindzege in Rosmalen is Alexandrova de opvolger van Alison Riske, die drie jaar geleden won door Kiki Bertens in de finale te verslaan. In de afgelopen twee jaar werd de Libéma Open niet gehouden vanwege het coronavirus.

Later op zondag hoopt Tim van Rijthoven bij de mannen zijn verrassend goede prestaties te bekronen met de titel. De Nederlander speelt vanaf 14.30 uur in de finale tegen nummer twee van de wereld Daniil Medvedev.