Roger Federer is van plan om ook volgend jaar door te gaan met tennissen. De Zwitser maakte in april al bekend dat hij eind september hoe dan ook weer wil spelen na een slepende knieblessure en wil er na 2022 dus nog niet mee ophouden.

Federer, die al bijna een jaar aan de kant staat, hoopt van 23 tot en met 25 september mee te doen aan de Laver Cup. Een maand later staat ook het ATP-toernooi in zijn geboortestad Basel op zijn agenda.

"Ik wil zeker terugkeren in 2023, maar hoe en waar weet ik nog niet. Meer dan de Laver Cup en Basel heb ik nog niet gepland", zegt de veertigjarige Federer in een interview met het Zwitserse Tages-Anzeiger.

"Het is voor mij belangrijk om weer fit te worden, zodat ik voluit kan trainen. Als ik eenmaal zo ver ben, kan ik kiezen hoeveel toernooien ik speel en waar. Ik kom van ver, maar ben hoopvol."

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kwam vorig jaar voor het laatst in actie op Wimbledon, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Hij is inmiddels de nummer vijftig van de wereldranglijst.

Federers laatste Grand Slam-titel dateert van 2018, toen hij voor de zesde keer de beste was op de Australian Open. Wimbledon won hij het vaakst: acht keer.