Tim van Rijthoven kon zaterdag vlak na zijn zege op de Canadese topspeler Félix Auger-Aliassime nauwelijks geloven dat hij de finale van het grastoernooi in Rosmalen heeft bereikt. De revelatie is de eerste Nederlander in de finale van het ATP-toernooi sinds Raemon Sluiter in 2009.

"Dat ik een wildcard kreeg was al een verrassing. Ik hoopte een of twee partijen te kunnen spelen en nu sta ik in de finale. Ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor", zei de 25-jarige Van Rijthoven na zijn overwinning op Auger-Aliassime, de nummer negen van de wereld.

Van Rijthoven, die tot deze editie van Libéma Open nog geen wedstrijd op het hoogste niveau had gewonnen, rijgt het succes aaneen in Rosmalen. Eerder stuntte hij op in Noord-Brabant tegen tophonderdspelers Taylor Fritz (ATP-14) en Hugo Gaston (ATP-66).

Ondanks het succes blijft Van Rijthoven er rustig onder, terwijl het publiek zich tijdens en na de partij massaal voor de thuisfavoriet liet horen. "Ik ben niet de persoon die zijn punten heel uitbundig viert op de baan, gelukkig werd dat voor mij gedaan", zei hij.

Tim van Rijthoven genoot zichtbaar van het thuispubliek. Tim van Rijthoven genoot zichtbaar van het thuispubliek. Foto: ANP

Van Rijthoven eerste Nederlandse finalist sinds 2009

Van Rijthoven treedt met de finaleplek in de voetsporen van Botic van de Zandschulp, die begin mei op de BMW Open in München de veertiende Nederlander ooit werd in de eindstrijd van een ATP-toernooi. Sluiter was in 2009 de laatste Nederlandse finalist op Libéma Open.

"Het betekent hartstikke veel voor me dat ik in de voetsporen van Raemon treed", reageerde Van Rijthoven. "Ik ken hem ook persoonlijk en misschien kan ik me nu ook nog wat beter met hem meten. Het is een fantastisch gevoel."

In de finale heeft Van Rijthoven zondag een nieuwe stunt nodig om het toernooi in Noord-Brabant op zijn naam te schrijven. Hij neemt het op tegen Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld. De finale begint om 14.30 uur.