Tim van Rijthoven heeft zaterdag de finale van Libéma Open in Rosmalen bereikt. De Nederlandse revelatie van het toernooi rekende in de halve eindstrijd na drie sets (6-3, 1-6 en 7-6 (5)) af met Félix Auger-Aliassime, de nummer negen van de wereld.

De 25-jarige van Rijthoven, de mondiale nummer 205, begon de partij tegen de Canadees zeer sterk. Hij maakte in de openingsset indruk met zijn sterke service en sloeg toe bij zijn enige breakkans. In het tweede bedrijf begon Auger-Aliassime gevarieerder te spelen en had Van Rijthoven even geen antwoord.

Na een gelijkopgaande derde set kreeg Van Rijthoven in de beslissende tiebreak maar liefst drie matchpoints. Zijn Canadese opponent wist de eerste twee weg te werken, maar bij het derde matchpoint was het voor Van Rijthoven op zijn eigen service alsnog raak.

Eerder in het toernooi had Van Rijthoven al twee spelers uit de mondiale top honderd uitgeschakeld. De Nederlander, die dankzij een wildcard meedoet in Rosmalen, won van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-14) en de Fransman Hugo Gaston (ATP-66).

Daniil Medvedev verzekerde zich van een plek in de eindstrijd. Foto: ANP

Medvedev in twee sets langs Mannarino

In de finale neemt Van Rijthoven het op tegen Daniil Medvedev. De mondiale nummer twee van de wereld was in twee sets (7-5 en 7-5) te sterk voor Adrien Mannarino, die met zijn winst in 2019 de laatste winnaar van Libéma Open is.

De titelhouder deed in beide sets niet veel onder voor Medvedev. Zo maakte Mannarino in de tweede set nog een break achterstand goed, maar werd hij in de elfde game voor de tweede keer gebroken. Medvedev serveerde de wedstrijd daarna vakkundig uit.

Mocht Van Rijthoven erin slagen ook tegen Medvedev te stunten, dan treedt hij in de voetsporen van Robin Haase. De Hagenaar won in juli 2012 als laatste Nederlander een ATP-toernooi. Er zijn in totaal tien Nederlanders met één of meer ATP-titels achter hun naam.