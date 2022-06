De volledige reactie van Van Rijthoven na de wedstrijd: "Ik heb een wildcard gekregen, dat was al een verrassing voor mij. Ik was al blij om minstens één of twee potjes te spelen. Dat ik nu in de finale sta, is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor."



"We serveerden allebei heel goed. Toen ik hem brak in de eerste set, liet ik hem de fouten maken in die game. Daarna serveerde ik het uit." Toch leek het vanaf de tweede set mis te gaan. "Op dat moment begonnen de gedachten door mijn hoofd te spoken. 'Als ik dit win, sta ik in de finale'. Dat was intens. Maar in de derde set ging de knop weer om. Ik dacht: 'gewoon gaan'."



De huidige nummer 205 van de wereld durft nog niet te dromen van toernooiwinst, maar.. "Ik heb de nummer veertien verslagen, ik heb de nummer negen verslagen, misschien ook wel de nummer één. We gaan het zien", sluit hij af met een dikke grijns.