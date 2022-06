Aryna Sabalenka heeft zaterdag de finale van de Libéma Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster maakte de hooggespannen verwachtingen in Rosmalen waar en was in de halve finales een maatje te groot voor Shelby Rogers: 7-6 (6) en 6-0.

De 24-jarige Sabalenka en de vijf jaar oudere Rogers hielden elkaar in de eerste set lang in evenwicht. De mondiale nummer zes kwam pas na zes games op een break voorsprong, maar Rogers draaide de stand om en mocht zelfs serveren voor setwinst. Sabalenka knokte zich terug en won vervolgens de tiebreak.

De verloren eerste set bleek de doodsteek voor de Amerikaanse Rogers, want in de tweede set werd ze in een half uur tijd afgedroogd door Sabalenka. De Belarussische Wimbledon-halvefinaliste van vorig jaar stond geen game af.

Sabalenka neemt het zondag in de finale op tegen de Russische Ekaterina Alexandrova, die in twee sets te sterk was voor haar landgenote Veronika Kudermetova: 6-3 en 6-1. Alexandrova is de nummer dertig van de wereld.

Het grastoernooi van Rosmalen is voor de tennissers normaal gesproken een voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, maar voor Sabalenka en Alexandrova is dat niet het geval. Vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn zij door de organisatie van het Britse Grand Slam-toernooi uitgesloten van deelname.

Bij de mannen mag Tim van Rijthoven hopen op een finaleplaats. De Nederlander neemt het zaterdagmiddag op tegen Félix Auger-Aliassime. De Canadees bezet de negende plaats op de wereldranglijst. De andere halve finale gaat tussen de mondiale nummer twee Daniil Medvedev en Adrian Mannarino.