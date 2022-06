Tim van Rijthoven is na de winst op Félix Auger-Aliassime de vijftiende Nederlander ooit in de finale van een ATP-toernooi. De nummer 205 van de wereldranglijst stuntte zaterdag in de halve finales van de Libéma Open door nummer negen Auger-Aliassime uit te schakelen in drie sets (6-3, 1-6 en 7-6 (5)).

De 25-jarige Van Rijthoven treedt hiermee in de voetsporen van Botic van de Zandschulp, die begin mei op de BMW Open in München de veertiende Nederlander ooit werd in de eindstrijd van een ATP-toernooi. De Veenendaler moest daarin geblesseerd opgeven tegen de Deen Holger Rune.

De laatste Nederlander die een ATP-toernooi won, was Robin Haase in juli 2012. Hij was dat jaar voor de tweede keer op rij de sterkste in het Oostenrijkse Kitzbühel.

Er zijn in totaal tien Nederlanders met één of meer ATP-titels achter hun naam. Tom Okker heeft de meeste titels (26), gevolgd door Richard Krajicek (17) en Sjeng Schalken (9).

Huub van Boeckel, Michiel Schapers en Raemon Sluiter en sinds dit jaar dus ook Van de Zandschulp stonden wel in één of meerdere finales, maar pakten nooit een titel.

Nederlanders in ATP-finale 1. Tom Okker - 48 (26 titels)

2. Richard Krajicek - 26 (17 titels)

3. Sjeng Schalken - 12 (9 titels)

4. Jan Siemerink - 12 (4 titels)

5. Paul Haarhuis - 8 (1 titel)

6. Robin Haase - 5 (2 titels)

7. Jacco Eltingh - 4 (4 titels)

8. Michiel Schapers - 4 (0 titels)

8. Raemon Sluiter - 4 (0 titels)

10. Martin Verkerk - 3 (2 titels)

11. Peter Wessels - 2 (1 titel)

12. Mark Koevermans - 1 (1 titel)

13. Huub van Boeckel - 1 (geen titel)

14. Botic van de Zandschulp - 1 (geen titel)

15. Tim van Rijthoven - 1 (finale nog niet gespeeld)

Van Rijthoven komt in top 160

Van Rijthoven is bezig aan een spectaculair toernooi. Eerder versloeg in de tweede ronde de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer veertien van de wereld. In de kwartfinales was hij vrijdag te sterk voor de Fransman Hugo Gaston, die 66e staat.

Door zijn finaleplaats is al zeker dat Van Rijthoven maandag in de top 160 van de wereldranglijst staat. Bij een eventuele eindzege op de Libéma Open zal hij nog hoger op ATP-ranglijst klimmen. De Nederland verbetert sowieso zijn hoogste positie ooit; dat was namelijk tot nu toe de 175e plek, in april van dit jaar.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de mondiale nummer twee Daniil Medvedev en Adrian Mannarino (ATP-70). De finale in Rosmalen vindt zondag plaats.