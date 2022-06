Tim van Rijthoven had altijd al het gevoel dat hij weleens een rol van betekenis kon spelen op gras. Uitgerekend op de Libéma Open in Rosmalen, het toernooi waar hij als kind ieder jaar kwam, beleeft hij deze week het voorlopig hoogtepunt uit zijn loopbaan. Van Rijthoven stuntte vrijdag door zich te plaatsen voor de halve finale.

Dat deed hij door Hugo Gaston uit Frankrijk in twee sets te verslaan (7-6 (2) 6-4). Een dag eerder baarde Van Rijthoven al opzien door Taylor Fritz, de nummer 14 van de wereld, in drie sets uit te schakelen. Tot deze week had hij nog nooit een wedstrijd gewonnen op ATP-niveau.

"Ik wist dat ik schade kon aanrichten op gras, met mijn goede service en aanvallende spel, maar zó veel schade had ik niet verwacht", zei Van Rijthoven na het bereiken van de halve finale. Dat hij juist op het gras van Rosmalen stuntte, was volgens Van Rijthoven extra bijzonder.

"Ik kom hier mijn hele leven al. Mijn moeder heeft hier altijd een stand gehad en nam ons altijd mee. Ik heb hier met veel plezier rondgelopen als klein kind. Maar ik genoot vooral van de leuke dingen om de wedstrijden heen."

Tim van Rijthoven juicht na zijn gewonnen partij tegen Hugo Gaston. Tim van Rijthoven juicht na zijn gewonnen partij tegen Hugo Gaston. Foto: ANP

'Nog altijd de zware underdog'

De 25-jarige Roosendaler is bij de Libéma Open nog de enige Nederlander in het enkelspel, maar voelt ondanks zijn prestaties nog geen extra druk. "Na het duel met Fritz kreeg ik al de vraag of ik druk voelde voor de volgende ronde. Enigszins voelde ik die wel, maar op papier was ik nog altijd zwaar de underdog. Ik hoorde die wedstrijd niet te winnen."

Van Rijthoven werkt sinds dit seizoen samen met Igor Sijsling, die het stokje van Paul Haarhuis overnam toen hij vertrok bij tennisbond KNLTB. Op de wereldranglijst is Van Rijthoven opgeklommen van de 261e plaats naar de 205e plek. Begin april stond hij zelfs 175e, zijn hoogste notering ooit.

"Ik ben bezig aan het beste seizoen uit mijn loopbaan. Wat het aandeel van Sijsling is? Vooral zijn kijk op het spelletje, die heel erg aansluit op die van mij. Hij heeft redelijk hetzelfde gespeeld als ik: was goed aanvallend, had een enkelhandige backhand en kwam naar voren."

Aan de hand van Sijsling hoopt Van Rijthoven de weg richting de top honderd te vinden. De volgende stap op weg naar dat doel zet hij zaterdag in de halve finales in Rosmalen. Daarin treft Van Rijthoven de Canadees Félix Auger-Aliassime of de Rus Karen Chatsjanov. Hij kan de eerste Nederlander sinds 2009 worden die de finale weet te bereiken op het Autotron. Toen was Raemon Sluiter finalist.