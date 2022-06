De succesvolle deelname van Tim van Rijthoven duurt nog even voort op de Libéma Open in Rosmalen. De Nederlandse verrassing van het toernooi rekende vrijdag in de kwartfinale van het grastoernooi af met de Fransman Hugo Gaston.

Van Rijthoven, de mondiale nummer 205, had slechts twee sets 6-7(2) en 4-6) nodig om in de persoon van Gaston opnieuw een speler uit de top honderd uit te schakelen. Na 1 uur en 23 minuten benutte het Nederlandse talent zijn eerste matchpoint tegen de nummer 66 van de wereld.

De 25-jarige Van Rijthoven, die op een wildcard meedoet in Rosmalen, stuntte in de tweede ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer veertien van de wereld. In de eerste ronde rekende hij af met de Australiër Matthew Ebden (ATP-432).

Van Rijthoven is de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel van de Libéma Open. Tallon Griekspoor verloor in de tweede ronde van Félix Auger-Aliassime. Botic van de Zandschulp strandde net als Robin Haase en Jesper de Jong al in de eerste ronde.

In de halve eindstrijd treft Van Rijthoven de winnaar van de partij tussen de Rus Karen Khachanov (ATP-23) en de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP-9). Die partij wordt, net als de overige kwartfinales, later op vrijdag afgewerkt op het gras in Rosmalen.

Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, is de hoogstgeplaatste speler bij de laatste acht. Hij treft de Belarussische Ilya Ivashka. De Fransman Adrian Mannarino, de winnaar van de laatste editie in 2019, zit eveneens nog in het toernooi.

Belinda Bencic strandt in de kwartfinales. Belinda Bencic strandt in de kwartfinales. Foto: ANP

Kwartfinales eindstation voor Bencic

Voor Belinda Bencic is het grastoernooi in Rosmalen tot een einde gekomen. De Zwitserse verloor de kwartfinale van de Russische Veronika Koedermetova in twee sets: 6-4 en 6-2.

De als zesde geplaatste Koedermetova, die op het Autotron onder neutrale vlag meedoet, stond tegen de nummer twee van de plaatsingslijst geen enkele keer haar servicegame af. Koedermetova treft in de volgende ronde haar landgenote Ekaterina Alexandrova of de Amerikaanse Caty McNally.

Bencic pakte vorig jaar goud op de Olympische Spelen van Tokio. De Zwitserse nummer zeventien van de wereld, haalde in 2015 de finale in Rosmalen. Ze verloor destijds van de Italiaanse Camila Giorgi.