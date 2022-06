Tim van Rijthoven beleefde donderdag in Rosmalen de mooiste dag uit zijn tennisloopbaan. De nummer 205 van de wereld versloeg bij het Libéma Open voor het eerst een topvijftigspeler (de Amerikaan Taylor Fritz) én staat voor het eerst in de kwartfinales van een ATP-toernooi.

"Hier droomde ik nog niet eens van", zei de 25-jarige Van Rijthoven na zijn stunt tegen Fritz voor de camera van Ziggo Sport. "Misschien ga ik het vanavond bij het eten geloven, maar voorlopig vind ik het nog moeilijk te bevatten wat er gebeurd is."

De 25-jarige Brabander is sinds 2015 prof, maar mede door blessureleed lukte het hem de afgelopen jaren niet om in de buurt te komen van de top honderd. Zijn hoogste positie op de mondiale ranking is de 175e plek, die hij twee maanden geleden bereikte.

Van Rijthoven speelt normaal Challenger-toernooien, het niveau onder de ATP Tour. Door een wildcard kreeg hij in Rosmalen een plek in het hoofdtoernooi en die kans grijpt hij voorlopig met beide handen aan. In de eerste ronde rekende hij op het Brabantse gras af met de Australiër Matthew Ebden (ATP-432), waarna donderdag zijn mooiste zege volgde. In de tweede ronde rekende de Nederlander in drie sets af met Fritz, de nummer veertien van de wereld: 6-7 (9), 7-5 en 6-4.

"Dit had ik niet verwacht voor ik de baan op ging", aldus Van Rijthoven. "Misschien heeft het ook geholpen dat het de afgelopen dagen veel geregend heeft. Daardoor hadden we allebei niet veel ritme. Dat kwam mij beter uit, omdat hij daardoor misschien wel wat minder speelde. Ik ben in ieder geval ontzettend blij met deze zege."

Van Rijthoven neemt het vrijdag in zijn eerste kwartfinale op het hoogste niveau op tegen de 21-jarige Fransman Hugo Gaston (ATP-66). Virtueel staat hij door zijn goede optreden in Rosmalen op de 162e plek van de wereldranglijst.