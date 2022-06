Wimbledon reikt de komende editie een recordbedrag aan prijzengeld uit. De tennissers mogen bij het Grand Slam-toernooi 40,35 miljoen pond (ruim 47 miljoen euro) verdelen. Dat is een stijging van 11,1 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het coronavirus had in 2021 grote invloed op de prijzenpot, omdat er amper bezoekers naar het toernooi konden komen. Vergeleken met de laatste 'normale' editie, die in 2019 werd gehouden, is het nieuwe geldbedrag een stijging van 5,4 procent.

De organisatie van het Britse Grand Slam-toernooi verwacht een grote opkomst van publiek. Daarom heeft het toernooi ervoor gekozen om meer prijzengeld uit te reiken.

Voor de winnaars bij de vrouwen en de mannen ligt er 2,3 miljoen euro klaar. Een speler die in de eerste ronde van het enkelspel wordt uitgeschakeld krijgt nog altijd 58.000 euro.

Wimbledon begint op 27 juni en is het enige toernooi waar Russische en Belarussische spelers niet mogen meedoen. De tennisbonden WTA en ATP hebben daarom besloten geen punten toe te kennen voor de wereldranglijst.

Novak Djokovic was vorig jaar de winnaar bij de mannen en Ashleigh Barty was de beste bij de vrouwen. De Australische is gestopt met tennis en zal haar titel niet verdedigen.