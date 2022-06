De Libéma Open zit er al na één partij op voor Botic van de Zandschulp. De beste tennisser van Nederland ging dinsdag in de openingsronde onderuit tegen de Fin Emil Ruusuvuori. Ook voor Robin Haase en Jesper de Jong viel het doek. Tallon Griekspoor en Arianne Hartono gaan wel een ronde verder.

Van de Zandschulp begon als nummer zes van de plaatsingslijst nog goed tegen Ruusuvuori, die op de wereldranglijst 33 plaatsen lager staat: 29e om 62e. Na de gewonnen openingsset ging het echter mis: 6-4, 2-6 en 1-6.

Zijn snelle uitschakeling is een tegenvaller voor Van de Zandschulp en het thuispubliek. De Veenendaler zat in de bovenkant van het schema en had in de kwartfinales topfavoriet Daniil Medvedev kunnen treffen.

Haase, die van de organisatie een wildcard had gekregen, bleef eveneens steken in de eerste ronde. De Amerikaan Sam Querrey was met 6-3 en 6-2 duidelijk een maatje te groot.

De naar de 256e plaats op de wereldranglijst afgezakte Haase werd in de openingsset gebroken in de vierde game. In de tweede set leverde hij twee keer zijn service in. Querrey (ATP-107) had precies een uur nodig om de zege naar zich toe te trekken.

Ook De Jong wist zich niet te plaatsen voor de tweede ronde. De nummer 171 van de wereld verloor in twee sets van de Amerikaan Jenson Brooksby, de mondiale nummer 34. Het werd 7-6 (3) en 6-3 voor Brooksby.

Botic van de Zandschulp redde het niet tegen de Fin Emil Ruusuvuori. Botic van de Zandschulp redde het niet tegen de Fin Emil Ruusuvuori. Foto: ANP

Griekspoor treft Auger-Aliassime in tweede ronde

Griekspoor bereikte bij zijn debuut wel de tweede ronde. De nummer 56 van de wereld was met 7-5 en 7-5 te sterk voor de Sloveen Aljaz Bedene (ATP-161). Hij had in beide sets aan een late break voldoende. "Het was een heel zakelijke, degelijke overwinning", zei hij na zijn overwinning.

In de tweede ronde wacht Griekspoor een zware wedstrijd. Hij treft Félix Auger-Aliassime, de nummer twee van de plaatsingslijst. De Canadees is de nummer negen van de wereldranglijst.

In totaal komen vijf Nederlandse mannen in actie in de eerste ronde in Rosmalen. De partij van Tim van Rijthoven staat later op het programma.

Tallon Griekspoor treft in de tweede ronde Félix Auger-Aliassime. Tallon Griekspoor treft in de tweede ronde Félix Auger-Aliassime. Foto: ANP

Hartono rekent af met Preston

In het vrouwentoernooi was Hartono dinsdag in drie sets te sterk voor de Australische Taylah Preston. Het werd 6-4, 3-6 en 6-4 voor de 26-jarige Nederlandse, die 172e staat op de WTA-ranglijst. Preston is de mondiale nummer 812.

In de tweede ronde neemt Hartono het op tegen de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus en Kateryna Baindl uit Oekraïne.

De andere Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde. Suzan Lamens, de nummer 173 van de wereld, kon niet stunten tegen de Russin Anna Kalinskaya.

De 31e editie van het toernooi van Rosmalen duurt nog tot en met zondag. In 2020 en 2021 werd het toernooi geschrapt vanwege de coronapandemie.