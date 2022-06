Alexander Zverev doet eind deze maand niet mee aan Wimbledon. De nummer drie van de wereld heeft zoals verwacht nog te veel last van de enkelblessure die hij vrijdag opliep in de halve finales van Roland Garros.

Zverev moest opgeven tegen de latere toernooiwinnaar Rafael Nadal nadat hij aan het einde van de tweede set door zijn enkel was gegaan. Al vrij snel bleek dat de 25-jarige Duitser meerdere banden gescheurd heeft.

"Deelname aan Wimbledon is uitgesloten, dat is duidelijk", zegt Zverevs broer Micha Zverev dinsdag tegen Bild. "Als er maar één of twee banden gescheurd zijn, dan zou hij volgende week weer kunnen lopen. Als het er meer zijn, kan het nog maanden duren."

De ernst van de enkelblessure is nog niet helemaal duidelijk. Zverev bracht maandag een bezoek aan het ziekenhuis in München voor verder onderzoek. De uitslagen daarvan zijn nog niet bekend.

Zverev is niet de enige topspeler die ontbreekt op Wimbledon. De organisatie van het derde Grand Slam-toernooi van het jaar besloot onlangs om Russen te weren vanwege de inval in Oekraïne, wat betekent dat onder anderen Daniil Medvedev niet meedoet.

Ondanks zijn status als topspeler wacht Zverev nog op zijn eerste Grand Slam-titel. De Duitser was er twee jaar geleden het dichtst bij op de US Open, toen hij de finale haalde. Hij verloor daarin van Dominic Thiem.