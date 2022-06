Suzan Lamens is er niet in geslaagd de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen te bereiken. Ze verloor met 6-7 (5) en 3-6 van de Russin Anna Kalinskaya. Gijs Brouwer sneuvelde in de laatste ronde van de kwalificaties tegen Andreas Seppi: 5-7, 7-6 (5) en 3-6.

Een overwinning van Brouwer zou een verrassing zijn geweest. Hij bezet de 230e plaats op de wereldranglijst. Seppi is de mondiale nummer 141, maar stond ooit achttiende.

Door de uitschakeling van Brouwer staan er vijf Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor werden rechtstreeks toegelaten, Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en Robin Haase ontvingen een wildcard.

De laatste kwalificatiewedstrijden werden vanwege de regen van zondag naar maandag verplaatst. Maandagochtend is ook het hoofdtoernooi begonnen.