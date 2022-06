Suzan Lamens is er maandag niet in geslaagd de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen te bereiken. De debutante verloor met 6-7 (5) en 3-6 van de Russin Anna Kalinskaya. Gijs Brouwer sneuvelde in de laatste ronde van de kwalificaties tegen Andreas Seppi: 5-7, 7-6 (5) en 3-6.

De 22-jarige Lamens, de mondiale nummer 173, brak Kalinskaya in de eerste set na een lange game, maar ze gaf de voorsprong direct weer uit handen. In de tiebreak die niet veel later volgde, benutte de 23-jarige Russin haar tweede setpunt.

In de tweede set verloor Lamens drie keer haar servicegame en na een uur en 38 minuten maakte Kalinskaya het af. Halverwege de tweede set werd het duel ruim een half uur onderbroken vanwege regen.

Kalinskaya treedt in Rosmalen onder neutrale vlag aan. Later deze maand mag ze niet deelnemen aan Wimbledon, dat tennissers uit Rusland en Belarus weert vanwege de oorlog in Oekraïne.

Door de uitschakeling van Lamens is Arianne Hartono de enige Nederlandse die nog over is in het vrouwentoernooi. Arantxa Rus besloot dit jaar het grasseizoen over te slaan en komt dus niet in actie.

Gijs Brouwer verloor in de laatste kwalifcatieronde. Gijs Brouwer verloor in de laatste kwalifcatieronde. Foto: Getty Images

Brouwer verliest uitgestelde kwalificatiepartij

Brouwer liep een plaats in het hoofdtoernooi mis door in de laatste kwalificatieronde in drie sets te verliezen van Seppi. De 26-jarige Nederlander bezet de 230e plaats op de wereldranglijst. Seppi is de mondiale nummer 141, maar stond ooit 18e.

Door de uitschakeling van Brouwer staan er vijf Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor werden rechtstreeks toegelaten, Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en Robin Haase ontvingen een wildcard.

De laatste kwalificatiewedstrijden werden vanwege de regen van zondag naar maandag verplaatst. Maandagochtend is ook het hoofdtoernooi begonnen, al wordt het programma opnieuw flink in de war geschopt door het slechte weer.