Rafael Nadal is dankzij zijn veertiende titel op Roland Garros een plaats geklommen op de wereldranglijst. De 36-jarige Spanjaard staat nu vierde, ten koste van de Griek Stéfanos Tsitsipás.

De Serviër Novak Djokovic blijft de wereldranglijst aanvoeren. Ook de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev staan nog boven Nadal.

Casper Ruud had in de finale weliswaar geen antwoord op het spel van Nadal (3-6, 3-6 en 0-6), maar doet wel goede zaken op de wereldranglijst. De Noor stijgt twee plaatsen en heeft met een zesde plek nu zijn hoogste ranking ooit te pakken.

Ook Holger Rune maakt een fraaie sprong. De pas negentienjarige Deen, die onder anderen Tsitsipás uitschakelde en pas strandde in de kwartfinales, gaat van de 40e naar de 28e plaats.

Daarmee passeert hij Botic van de Zandschulp, die na zijn verlies in de derde ronde tegen Nadal op de 29e plaats blijft staan. Hij is daarmee nog altijd de beste Nederlander, vóór Tallon Griekspoor, die van 58 naar 56 gaat.

Iga Swiatek staat nog steviger op de eerste plaats van de wereldranglijst. Foto: Getty Images

Kontaveit naaste belager Swiatek

Bij de vrouwen is Iga Swiatek de onbedreigde nummer één. De Poolse stond al bovenaan de wereldranglijst en wist die positie door het winnen van Roland Garros verder te verstevigen.

Haar naaste belager is Anett Kontaveit. De Estse neemt de tweede plaats over van Maria Sakkari. Ook Paula Bodosa (derde) en Ons Jabeur (vierde) weten de Griekse te passeren.

Verliezend Roland Garros-finaliste Coco Gauff doet goede zaken. De achttienjarige Amerikaanse stijgt tien plaatsen naar nummer dertien, haar beste klassering ooit.

Arantxa Rus, die in Parijs al in de eerste ronde sneuvelde, is de enige Nederlandse in de top 100. Zij bezet de 77e plaats. Lesley Pattinama-Kerkhove (135), Arianne Hartono (172) en Suzan Lamens (173) volgen op ruime afstand.