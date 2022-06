Casper Ruud voelde zich zondag kansloos in de Roland Garros-finale tegen Rafael Nadal. De Noor zei dat zijn eerste Grand Slam-finale hem altijd zal bijblijven.

"Ik zei voor de finale dat ik dacht dat het de zwaarste uitdaging zou zijn om hier tegen Nadal te spelen en nu weet ik dat dat klopt", zei Ruud na de eindstrijd op zijn persconferentie. "De statistieken spreken voor zich. Hij heeft hier nog nooit een finale verloren en daar is een reden voor. Ik ben een van de slachtoffers die hij op deze baan in een finale heeft afgedroogd."

De 23-jarige Ruud kon geen partij bieden aan de dertien jaar oudere Nadal. Alleen in de tweede set kwam de Noor op een break voorsprong, maar die werd vakkundig weggepoetst door de Spaanse gravelkoning, waarna Ruud kansloos afdroop: 6-3, 6-3 en 6-0.

Ruud is de tiende tennisser die van Nadal heeft verloren in de finale van Roland Garros. Hij treedt in de voetsporen van onder anderen Novak Djokovic, Roger Federer en Andy Murray. De Spanjaard won al zijn veertien finales in Parijs.

Ruud was niet verrast door het sterke spel van Nadal op gravel, omdat de twee de afgelopen maanden vaak samen trainden op Mallorca. "Maar de omstandigheden waren vandaag anders. Ik speel voor het eerst een Grand Slam-finale. Ik dacht niet dat dat invloed op mij zou hebben, totdat ik vandaag de baan op stapte. Het was moeilijk om me comfortabel te voelen in zo'n vol stadion."

"Naarmate de wedstrijd vorderde, voelde ik me beter en was ik meer op mijn gemak. Maar het was uitdagend. Ik speelde tegen de tennisser met de meeste Grand Slam-titels. Het was niet makkelijk. Maar ik heb het in elk geval geprobeerd."

Casper Ruud was al snel over zijn teleurstelling heen na de verloren finale tegen Rafael Nadal. Casper Ruud was al snel over zijn teleurstelling heen na de verloren finale tegen Rafael Nadal. Foto: Getty Images

'Dit zal ik me voor de rest van mijn carrière herinneren'

Ruud wilde niet te lang balen na zijn verloren eindstrijd. "Deze wedstrijd zal ik me voor de rest van mijn carrière blijven herinneren. Dit is namelijk de grootste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb."

"Ik heb Nadal de afgelopen zeventien jaar altijd op televisie gezien. Het was een zware uitdaging, maar ik heb er wel van genoten. Ik hoop dat er een dag komt dat ik dit aan mijn kleinkinderen kan vertellen."

Ondanks de verloren finale houdt Ruud wel iets tastbaars over aan zijn opmars op Roland Garros. Hij is maandag de nieuwe nummer zes van de wereld, zijn hoogste notering ooit op de wereldranglijst. Daarnaast mag hij 1,5 miljoen euro aan prijzengeld bijschrijven.