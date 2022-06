Voor Rafael Nadal was het een grote verrassing dat hij zondag voor de veertiende keer in zijn loopbaan Roland Garros op zijn naam schreef. De 36-jarige Spanjaard kampte voor en tijdens het toernooi met een voetblessure, maar was mede dankzij pijnstillende injecties wederom de beste in Parijs.

"Het is moeilijk om mijn gevoel te omschrijven", zei Nadal tijdens de podiumceremonie. "Ik heb nooit geloofd dat ik op mijn 36e competitief zou kunnen zijn en op de belangrijkste baan van mijn leven een finale zou kunnen spelen. Dit betekent veel voor me."

"Het geeft me de energie om door te gaan. Ik wil iedereen bedanken. Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar ik blijf vechten om door te kunnen gaan. Heel erg bedankt allemaal."

Nadal kampte in de aanloop naar Roland Garros met een slepende voetblessure, die hem vorig jaar ook al lang aan de kant hield. Voor de finale zei de Mallorcaan zelfs dat hij een nederlaag in Parijs ervoor overhad om een nieuwe voet te krijgen.

"Het is daarom een grote verrassing dat ik gewonnen heb", zei Nadal na de eindstrijd tegen Eurosport. "Zoals iedereen weet waren de voorbereidingen niet ideaal. Ik heb er anderhalve maand uit gelegen en ik heb de hele tijd last van die voet. Daarom heb ik mijn eigen dokter ook meegenomen. Ik speelde zonder gevoel in mijn voet. Er waren injecties geplaatst. Hoeveel? Dat kan je beter niet weten."

Vanwege de slepende voetblessure is het nog niet duidelijk of Nadal later deze maand meedoet aan Wimbledon. Volgens Marca is er al een streep gezet door deelname aan het Britse Grand Slam-toernooi, maar de zaakwaarnemer van Nadal ontkende dat. Zijn rivaal Roger Federer ontbreekt sowieso in Londen omdat hij nog niet is hersteld van een knieoperatie.

Titels Rafael Nadal op Grand Slam-toernooien Australian Open: 2009 en 2022

Roland Garros: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022

Wimbledon: 2008 en 2010

US Open: 2010, 2013, 2017 en 2019

Nadal feliciteert Ruud met finale

Nadal had in de finale geen kind aan zijn Noorse tegenstander Casper Ruud, die hij in drie sets versloeg (6-3, 6-3 en 6-0). Alleen in de tweede set werd de gravelkoning even aan het wankelen gebracht, maar hij vocht zich direct terug.

Nadal had lovende woorden over voor Ruud, die voor het eerst in zijn carrière een finale van een Grand Slam-toernooi speelde. "Het was een voorrecht om tegen jou een finale te spelen. Je bent geweldig. Ik wil je feliciteren met je geweldige carrière en deze twee weken, het is een stap voorwaarts in je carrière. Ik wens je het beste voor de toekomst."

Met zijn veertiende eindzege in Parijs verbetert Nadal zijn eigen Grand Slam-record, dat op 22 titels staat. Hij heeft nu twee titels meer dan zijn rivalen Novak Djokovic en Federer. Met zijn 36 jaar is hij bovendien de oudste winnaar op Roland Garros.