In 2006 beleefde Rafael Nadal een valse start tegen Roger Federer, die met 1-6 zegevierde in de eerste set. Daarna was het de Spanjaard die de klok sloeg.

In 2006 beleefde Rafael Nadal een valse start tegen Roger Federer, die met 1-6 zegevierde in de eerste set. Daarna was het de Spanjaard die de klok sloeg. Foto: Getty Images