Rafael Nadal heeft zondag voor de veertiende keer in zijn loopbaan Roland Garros op zijn naam geschreven. De Spaanse tennislegende had in de finale geen kind aan Casper Ruud en veroverde in Parijs zijn 22e Grand Slam-titel: 6-3, 6-3 en 6-0.

In een niet al te hoogstaande finale van twee uur en twintig minuten maakte de 36-jarige Nadal beduidend minder onnodige fouten dan de elf jaar jongere Ruud, die voor het eerst in zijn carrière in een finale van een Grand Slam-toernooi stond. De Noor kon alleen in de tweede set partij bieden aan de gravelkoning, die al zijn finales op Roland Garros heeft gewonnen.

Met zijn veertiende eindzege op Roland Garros scherpt Nadal zijn eigen Grand Slam-record aan, dat nu op 22 titels staat. De huidige nummer vijf van de wereld won eerder dit jaar de Australian Open en nam daarmee afstand van zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic, die ieder twintig titels hebben gewonnen.

Nadal mag zich met zijn 36 jaar de oudste winnaar van Roland Garros noemen. De Spanjaard onttroont Andrés Gimeno, die in 1972 op 34-jarige leeftijd zegevierde. Vorig jaar was Djokovic de beste in Parijs, nadat hij Nadal had verslagen in de halve finales.

Deze jaargang was Nadal zijn Servische rivaal de baas in de kwartfinales. Op weg naar de eindstrijd had de gravelkoning ook afgerekend met Botic van de Zandschulp (3-0). Nadal verloor in zijn zeven partijen in Parijs slechts drie sets.

Het was geen vanzelfsprekendheid dat Nadal Roland Garros weer zou winnen. In de aanloop naar het Grand Slam-toernooi in Parijs kampte hij met de naweeën van een slepende voetblessure, die hem vorig jaar ook al lang aan de kant hield. Op het graveltoernooi van Rome en Madrid werd hij vroegtijdig uitgeschakeld, maar in Parijs stond er geen maat op hem.

Nadal alleen in tweede set in de problemen

Nadal begon als torenhoog favoriet voor de zege aan de finale tegen de onervaren Ruud en al in de eerste set maakte de Spanjaard de hooggespannen verwachtingen waar: hij brak zijn Noorse tegenstander bij de eerste de beste mogelijkheid.

Ruud kwam wel terug tot 2-1, maar verloor vervolgens opnieuw zijn servicegame. Het leek de opmaat tot een eenzijdige finale: Nadal liep eenvoudig uit naar 6-3 en maakte Ruud direct duidelijk dat er weinig te halen viel in zijn 'achtertuin'.

In de tweede set waren Nadal en Ruud wel meer aan elkaar gewaagd, mede omdat Nadal niet goed in zijn ritme kwam en veel onnodige fouten maakte. Ruud profiteerde daar optimaal van door vroeg in de set op een break voorsprong te komen, maar Nadal draaide de 1-3-achterstand op indrukwekkende wijze om. Hij won vijf games op rij en liet Ruud murw gebeukt achter.

De ommekeer bleek namelijk de knock-out voor de Noorse nummer acht van de wereld. Hij maakte een aangeslagen indruk en won geen game meer tegen de ontketende Nadal, die met een sublieme forehand langs de lijn het karwei in stijl klaarde en wederom geschiedenis schreef in Parijs.

Titels Rafael Nadal op Grand Slam-toernooien Australian Open: 2009 en 2022

Roland Garros: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022

Wimbledon: 2008 en 2010

US Open: 2010, 2013, 2017 en 2019