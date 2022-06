Nadal heeft een hoop records op zijn naam staan, maar hij is niet de oudste Roland Garros-winnaar ooit. Momenteel staat dat record op naam van zijn landgenoot Andrés Gimeno, die in 1972 op 34-jarige leeftijd zegevierde in Parijs. Nadal is deze week 36 geworden en neemt dat record bij winst vandaag dus over.