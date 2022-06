Coco Gauff heeft zondag voor de tweede keer in twee dagen een Roland Garros-finale verloren. De achttienjarige Amerikaanse ging onderuit in de eindstrijd van het dubbelspel, nadat ze zaterdag al de enkelfinale had verloren.

Gauff en haar landgenote Jessica Pegula redden het in Parijs ondanks een goed begin niet tegen thuisspeelsters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic. Het werd 6-2, 3-6 en 2-6 in een partij die ruim een uur en drie kwartier duurde.

De jonge Gauff en de 28-jarige Pegula waren als achtste geplaatst. Garcia en Mladenovic wonnen Roland Garros in 2016 al eens samen en Mladenovic was er in 2019 en 2020 de beste met de Hongaarse Tímea Babos aan haar zijde.

De dubbelfinale was voor Gauff de kans op revanche, nadat ze het zaterdag in de eindstrijd van het enkelspel niet had gered tegen Iga Swiatek. Ze was met 6-1 en 6-3 vrij kansloos tegen de titelverdedigster en nummer één van de wereld.

Een bijzondere dubbelslag bleef zodoende uit voor Gauff. Het Amerikaanse toptalent had na Barbora Krejcíková (vorig jaar) en Mary Pierce (in 2000) de derde speelster met twee titels tijdens één Roland Garros-editie van deze eeuw kunnen worden.

Het was bovendien de tweede keer dat Gauff een dubbelfinale op een Grand Slam-toernooi verloor. Eind vorig jaar stapte ze met haar landgenote Caty McNally als verliezer van de baan in de US Open-finale.