Rolstoeltennisser Niels Vink heeft zondag de titel in het enkelspel op Roland Garros veroverd. De negentienjarige Nederlander rekende in de eindstrijd in Parijs af met zijn landgenoot Sam Schröder: 6-4 en 7-6 (8).

Voor de als eerste geplaatste Vink is het zijn eerste Grand Slam-triomf in het enkelspel. In het dubbelspel zegevierde hij in 2021 al op de US Open en eerder deze week op Roland Garros, beide keren met Schröder.

Als gevolg van de regen werd de finale zaterdag aan het begin van de tiebreak stilgelegd. Zondagochtend ging de partij verder en maakte Vink het karwei af tegen zijn als tweede geplaatste landgenoot.

In het rolstoeltennis bij de vrouwen was de titel zaterdag een prooi voor Diede de Groot. De Nederlandse bleek een klasse apart tegen de Japanse Yui Kamiji: 6-4 en 6-1.

In de finale van het dubbelspel won De Groot met Aniek van Koot aan haar zijde zondag nipt van het duo Kamiji en Kgothatso Montjane: 7-6, 1-6 en 10-8.