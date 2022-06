Jean-Julien Rojer vindt het bijzonder dat hij op veertigjarige leeftijd nog een Grand Slam-toernooi heeft gewonnen. De Nederlander en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador waren in de finale van Roland Garros in drie sets te sterk voor de Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten.

"Ik ben blij dat ik dit nog heb meegemaakt", zei Rojer na afloop. "Ik weet ook dat ik ouder word en weet niet hoelang ik dit soort geweldige toernooien nog kan spelen."

Rojer won al Wimbledon en de US Open met zijn eerdere partner, de Roemeen Horia Tecau. Op Roland Garros won hij in 2014 al eens het gemengd dubbel met de Duitse Anna-Lena Grönefeld.

"Ik heb vaker een Grand Slam-finale gewonnen, maar de laatste is natuurlijk altijd de mooiste", aldus Rojer. "Deze wedstrijd was apart. Het was voor mij een eer om in zo'n partij te spelen."

Rojer en Arévalo leken zaterdag in eerste instantie in twee sets onderuit te gaan, maar werkten bij een 6-5-achterstand in de tweede set drie matchpoints weg. In de tiebreak was het Nederlands-Salvadoraanse koppel vervolgens met 7-5 te sterk, waardoor een derde set werd afgedwongen.

Ontlading bij Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo na het binnenhalen van het beslissende punt. Ontlading bij Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo na het binnenhalen van het beslissende punt. Foto: Getty Images

Zege op Roland Garros was kwestie van vechten

Rojer en Arévalo maakten het verschil in de zesde game van de beslissende set en kwamen dankzij een break op een 4-2-voorsprong. Die break gaven ze niet meer weg, waarna ze de derde set met 6-3 naar zich toe trokken. "We hebben gevochten en dat vind ik mooi", zei de veertigjarige Nederlander.

Volgens Rojer was het verloop van de finale tekenend voor het hele toernooi. "Ongeveer twee weken geleden kregen we in onze eerste game al een break tegen. Daarna hebben we het vaak moeilijk gehad, maar we zijn steeds uit de problemen gekomen. Ik hou ervan om tegenslagen op te vangen."

De overwinning van Rojer in het mannendubbelspel was de tweede Nederlandse eindzege op Roland Garros dit jaar. Wesley Koolhof greep samen met zijn Japanse dubbelpartner Ena Shibahara de overwinning in het gemengd dubbelspel.