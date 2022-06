Iga Swiatek kon haar ogen bijna niet geloven toen ze zaterdag na de Roland Garros-finale tegen Coco Gauff haar beroemde landgenoot Robert Lewandowski in het publiek ontwaarde. De topscorer aller tijden van de Poolse nationale ploeg was naar Parijs gekomen om de nummer één van de wereld in het vrouwentennis aan te moedigen.

Swiatek merkte Lewandowski pas op toen ze na haar benutte matchpoint de tribune betrad om de felicitaties in ontvangst te nemen. De 21-jarige tennisster, die met 6-1 en 6-3 de finale overtuigend won, was zichtbaar verrast.

"Ik wist echt niet dat hij hier was en eerlijk gezegd is dat maar goed ook. Want anders was ik veel te gestrest geweest", reageerde ze na afloop op de persconferentie. "Ik heb geen idee of hij een grote tennisfan is, maar ik hoop wel dat hij het leuk vond."

De spits van Bayern München is al jaren de bekendste sportman van Polen, benadrukt Swiatek. "Daarom is het bijna niet te geloven dat hij hier was om naar mij te kijken. Ik ben echt helemaal overdonderd."

Het bezoekje van Lewandowski was tijdens een interlandperiode. Woensdag speelde hij nog met Polen in de Nations League tegen Wales (2-1-zege). Volgende week wachten uitduels met België (8 juni) en het Nederlands elftal (11 juni).

De mond van Iga Swiatek valt open van verbazing bij het zien van Robert Lewandowski. De mond van Iga Swiatek valt open van verbazing bij het zien van Robert Lewandowski. Foto: Getty Images

'Deze tweede Grand Slam-zege is de bevestiging'

Met haar winst op Gauff sleepte Swiatek haar tweede Grand Slam-titel in de wacht. Ook in 2020 zegevierde ze op het gravel in Parijs. Daarnaast is ze nu al 35 wedstrijden op rij ongeslagen, een evenaring van het record van Venus Williams.

"De eerste Grand Slam-titel was heel gaaf, maar de tweede is echt een bevestiging. Ik heb deze keer echt het gevoel dat ik heel hard heb moeten werken om hier te komen."

Waar haar zege twee jaar geleden nog een grote verrassing was, wist Swiatek als nummer één van de wereld nu juist alle ogen op zich gericht. "Ik ben niet langer de underdog. Er komt nu juist heel veel druk bij kijken. Daarom ben ik op deze tweede titel nog trotser dan op de eerste."