Alexander Zverev heeft vrijdag meerdere banden in zijn rechtervoet gescheurd in de halve finale van Roland Garros. Dat laat de 25-jarige Duitser een dag later weten na medisch onderzoek.

Zverev gleed in Parijs uit in de halve finale tegen Rafael Nadal en moest opgeven. "Ik zal maandag terugvliegen naar Duitsland voor verder onderzoek en om te bekijken wat de beste en snelste manier is om te revalideren", meldde Zverev op Instagram bij een foto van hemzelf met ingepakte rechtervoet bij een vliegtuig.

"Het lijkt op een zeer ernstige blessure, maar het medische team is er nog steeds naar aan het kijken", zei de tennisser eerder al.

Het stond 7-6 (8) 6-6 voor Nadal toen Zverev opgaf. In de finale neemt de Spanjaard het op tegen Casper Ruud. Hoelang het herstel van de Duitser gaat duren, is nog niet bekend. Het is onwaarschijnlijk dat hij kan starten op Wimbledon, dat begint op 27 juni.

Alexander Zverev ging vrijdag met een rolstoel van het veld in Parijs. Alexander Zverev ging vrijdag met een rolstoel van het veld in Parijs. Foto: Getty Images

Zverev liep door opgave tweede finale Grand Slam-toernooi mis

Door zijn opgave liep Zverev zijn tweede finale van een Grand Slam-toernooi mis. In 2020 haalde hij de eindstrijd van de US Open, waarin hij verloor van Dominic Thiem. Vorig jaar waren de halve finales het eindstation van 'Sascha' op zowel Roland Garros als de US Open.

De finale van Roland Garros gaat zondag tussen Nadal en Casper Ruud. De Noor was in zijn halve finale te sterk voor Marin Cilic. Bij een veertiende eindzege in Parijs verbetert Nadal zijn eigen Grand Slam-record. Met 21 majortitels heeft hij er één meer dan zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic.