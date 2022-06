Rafael Nadal is met dertien titels al recordhouder van Roland Garros, maar de Spanjaard kan zich zondag bij een zege op Casper Ruud ook nog eens kronen tot de oudste winnaar van het graveltoernooi. De Noor aast daarentegen op zijn eerste Grand Slam-titel.

Nadal vierde op de dag van de halve finales zijn 36e verjaardag en kan in het open tijdperk de oudste winnaar van het toernooi worden. Momenteel staat dat record op naam van Andrés Gimeno, die in 1972 op 34-jarige leeftijd zegevierde.

Op basis van het verleden is het goed denkbaar dat Nadal het record van de inmiddels overleden Gimeno overneemt. Nadal won al zijn vorige dertien finales in Parijs en heeft daarmee het record van meest eindzeges op één Grand Slam in handen.

Bij een overwinning grijpt Nadal bovendien zijn 22e Grand Slam-titel en breidt hij zijn voorsprong uit op rivalen Novak Djokovic en Roger Federer. Beiden hebben momenteel één titel minder dan Nadal, die met 21 titels op zijn naam al recordhouder is.

Casper Ruud is de eerste Noorse man in een Grand Slam-finale. Casper Ruud is de eerste Noorse man in een Grand Slam-finale. Foto: Getty Images

Ruud ontmoet idool Nadal voor het eerst op ATP Tour

Waar finales - vooral op Roland Garros - geen onbekend terrein zijn voor Nadal, is dat voor de 23-jarige Ruud anders. De mondiale nummer acht, die trainde in de academie van Nadal en de Spanjaard als zijn idool ziet, is de eerste Noor in een Grand Slam-finale bij de mannen.

De twee spelen voor het eerst tegen elkaar op de ATP Tour. De laatste keer dat twee mannen in een Grand Slam-finale pas hun eerste ontmoeting op topniveau hadden, was in 2008. Destijds rekende Djokovic in de finale van de Australian Open af met Jo-Wilfried Tsonga.

Ruud is de zevende speler die het in zijn eerste Grand Slam-finale opneemt tegen Nadal. Van de zes voorgaande keren wist alleen Stan Wawrinka (Australian Open 2014) Nadal te verslaan.

De finale tussen tussen Nadal en Ruud begint zondag omstreeks 15.00 uur op het Court Philippe-Chatrier. Bij de vrouwen ging de winst zaterdag naar Iga Swiatek, die in de finale overtuigend afrekende met Coco Gauff.