Botic van de Zandschulp treft volgende week in de eerste ronde van het Libéma Open in Rosmalen de Fin Emil Ruusuvuori, de nummer 61 van de wereld. De beste Nederlandse tennisser van het moment is als zesde geplaatst op het Brabantse grastoernooi.

De 26-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 29, zit in de bovenkant van het schema en kan in de kwartfinales de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev als tegenstander krijgen.

Tallon Griekspoor begint tegen Aljaz Bedene uit Slovenië. Hij kan in de tweede ronde al op de Canadees Félix Auger-Aliassime stuiten, de nummer twee van de plaatsingslijst.

Jesper de Jong neemt het op tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Jenson Brooksby. Tim van Rijthoven en Robin Haase, die net als De Jong een wildcard kregen, beginnen tegen een qualifier.

In het dubbelspel nemen Haase en Matwé Middelkoop het als koppel op tegen Griekspoor en Medvedev, die op een wildcard samen dubbel spelen in Rosmalen.

Arianne Hartono treft in de tweede ronde van het Libéma Open mogelijk de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka. Foto: Pro Shots

Hartono begint tegen qualifier en treft bij winst Sabalenka

Arianne Hartono start in Rosmalen tegen een qualifier. Wint de 26-jarige tennisster haar partij, dan stuit ze in de tweede ronde op de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus. Suzan Lamens, die een wildcard kreeg van de organisatie, begint tegen Anna Kalinskaya uit Rusland.

Het hoofdtoernooi gaat maandag van start. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi voor Wimbledon. Daar zijn dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen. Dat hebben de tennisbonden bepaald als reactie op het besluit van de Britten om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.